Samsunspor Başkanı Yıldırım Tanju Çolak'ı hedef aldı: Senin yaptıklarını Türkiye biliyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, deplasmanda 1-1 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım; "Bu takım küme düşmeyecek" dedi.

Sivas'da biletleri tükenen karşılaşmada, ev sahibi takımın golünü ilk yarıda N'jie, konuk ekibin golünü ise ikinci yarıda Rick Van Drongelen kaydetmişti.

Şirinlerin Başkanı 62 yaşındaki Yıldırım, " Yıllar sonra Süper Lig'deki ilk maçımızda çok heyecanlandım. İlk maçlar hep sıkıntılı olur. Hocamızın transfer talebi var doğrudur, yapacağız. Eylül ayından sonra benim işim bitecek ve artık söz futbolcu ve bu teknik ekipte olacak. Yani top onlarda olacak" dedi.

Bu arada Samsunspor'un transfer politikasını eleştiren ve küme düşeceğini savunan, Kırmızı Beyazlılar'ın eski ünlü golcüsü ve Samsunlu olan Tanju Çolak'a ise sert dille bir göndermede bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, eski milli futbolculardan Çolak'a cevap vermekte gecikmedi: "Dışardasın diye böyle konuşma. Yakıştıramıyorum. Senin yaptıklarını Türkiye biliyor. Bu takım küme düşmeyecek" diye konuştu.