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Yüksel Yıldırım: Süper Lig'in ışığı göründü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Taraftara çağrı yaptı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:59
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Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan açıklamalar

Yüksel Yıldırım: Süper Lig'in ışığı göründü
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Spor Toto 1. Lig'de yoluna dolu dizgin giden Samsunspor, ligde son 15 maçtır yenilmiyor. 

Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 5 beraberlik alırken, 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu 15 maçlık periyotta şampiyonluğun iddialı takımlarından Pendikspor'u, Sakaryaspor'u ve Eyüpspor'u deplasmanda yenen Samsunspor, Çaykur Rizespor'u da kendi sahasında mağlup ederek ikili averajda da avantajı kaptı.

50 puanlı lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinden zirve takibine devam eden Karadeniz temsilcisi, son 12 haftada deplasmanda oynayacağı Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından 3-0 hükmen galip sayılacak. Kalan 10 maçın 6'sını içeride oynayacak Samsunspor, bu süreçte Gençlerbirliği, Göztepe, Boluspor ve Denizlispor deplasmanlarına gidecek. Her şeyin iyi gittiği Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yaptığı paylaşım ile Samsunspor camiasına çağrıda bulundu.

''TÜNELİN UCUNDA SÜPER LİG'İN IŞIĞI GÖRÜNDÜ''
Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yüksel Yıldırım, “Samsunspor yönetimi, takımı ve taraftarları olarak çok mutluyuz. Artık Samsun şehrini kırmızı-beyaz bayraklarımızla donatalım çünkü tünelin ucunda Süper Lig'in ışığı göründü. Biz o ışığa koşarak gitmeye başladık. Artık tribünlerde takımını yalnız bırakma” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar 13 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç, Nurettin Demir ve Buğra Semercioğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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