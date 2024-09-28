Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Samsunspor, Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin henüz ilk dakikasında yürekler ağza geldi.

Kafa topuna çıkıldığı sırada Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solte çarpıştı.

İkili dakikalarca yerde kıvranırken Zeki Yavru yapılan müdahalenin ardından oyuna geri döndü.

Isaac Solte ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu olaydan 12 dakika sonra Zeki Yavru’nun kendi kalesine attığı gol ile Samsunspor’un 1-0 öne geçti. Göztepe'ye cevap 28. dakikada Mouandilmadji'den geldi.