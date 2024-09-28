Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar

Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solte çarpıştı. Zeki Yavru yapılan müdahalenin ardından oyuna geri dönerken Isaac Solte ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Samsunspor, Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin henüz ilk dakikasında yürekler ağza geldi.

Kafa topuna çıkıldığı sırada Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solte çarpıştı.

İkili dakikalarca yerde kıvranırken Zeki Yavru yapılan müdahalenin ardından oyuna geri döndü.

Isaac Solte ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu olaydan 12 dakika sonra Zeki Yavru’nun kendi kalesine attığı gol ile Samsunspor’un 1-0 öne geçti. Göztepe'ye cevap 28. dakikada Mouandilmadji'den geldi.

Son Haberler
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz hamle
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz hamle
İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı
İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı
Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu
Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu
Bu pazar seçim olsa iktidar değişir mi? Anket sonuçları ortaya çıktı
Bu pazar seçim olsa iktidar değişir mi? Anket sonuçları ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi