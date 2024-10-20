Samsunspor Fenerbahçe karşısında son dakikalarda beraberliği yakaladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında maçın ilk yarısında Dusan Tadic'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. Samsunspor, ikinci yarının başında Carlo Holse'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Ardından oyuna sonradan dahil olan Allan Saint- Maxımın, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 2-1 öne geçti.
Maçın 89. dakikasında topla buluşan Soner Aydoğdu, topu ağlara gönderdi. Samsunspor, Fenerbahçe karşısında beraberliği yakaladı.