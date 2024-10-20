Samsunspor Fenerbahçe karşısında son dakikalarda beraberliği yakaladı

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Samsunspor Fenerbahçe karşısında son dakikalarda beraberliği yakaladı

Samsunspor, maçın 89. dakikasında Soner Aydoğdu'nun attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında maçın ilk yarısında Dusan Tadic'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. Samsunspor, ikinci yarının başında Carlo Holse'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Ardından oyuna sonradan dahil olan Allan Saint- Maxımın, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 2-1 öne geçti.

Maçın 89. dakikasında topla buluşan Soner Aydoğdu, topu ağlara gönderdi. Samsunspor, Fenerbahçe karşısında beraberliği yakaladı.

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