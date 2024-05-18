Samsunspor sonunda başardı. Fatih Tekke şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Samsunspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Lige kötü başladıktan sonra harika bir değişim geçiren ancak hala kümede kalmayı garantilemeye çalışan Samsunspor ile zorda olsa Avrupa kupalarına gitme şansı olan Alanyaspor arasındaki mücadele beklendiği gibi nefes kesti.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya iki takımda benzer oyun planları ile giriş yaptı.

İki ekipte oyuncularını ara paslarıyla savunma arkasına sarkıtmaya çalışırken birkaç etkili pozisyon da bulmayı başardı.

Henüz 3. Dakikada Samsunsporlu Nitcham şık bir ara pası denemesi yapsada Alanyaspor defansının son andaki kritik müdahalesi golü engelledi.

14. dakikada Alanyaspor’un denemesinde ise Samsunspor o kadar şanslı olamadı. Atılan ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Augusto topu yerden içeriye çevirdi. Kimsenin dokunmadığı topa arka direkte koşarak vuran Oğuz Aydın maçta perdeyi açtı.

Gelen bu golden sonra Alanyaspor topun kontrolünü oldukça dominant bir şekilde eline alırken daha fazla pozisyon bulan taraf Samsunspor oldu.

Rakibinin öne çıkmasını fırsat bilen Samsunspor sık sık ara pası ile tehlike yaratmaya çalışsada Alanyaspor defansı hata yapmadı ve pasların adreslerine ulaşmasını engelledi.

Karşılaşmada ilk yarı Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi ekip ikinci yarıya çok daha farklı başladı.

Top kontrolünde biraz daha fazla varlık göstermeye çalışan Samsunspor bu sefer ara pasları yerine uzun süre kanatlardan orta açmayı denedi.

Samsunspor’un bu denemeleri genel olarak hüsranla son bulurken karşılaşmanın 60. Dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Samsunspor orta sahasına iyice yerleşen Alanyasporlu topu kontrol edemeyip ayağından açması ile araya giren Emre Kılınç topu alarak müthiş bir depar attı. Ceza sahasına gireceği sırada topu solda boşta bekleyen Mouandilmadji’ye attı. Ceza sahasına girdikten sonra kaleciyide geçen Mouandilmadji maçta durumu 1-1’e getirdi.

Samsunspor’un bulduğu gol sonrası kaçmakta olan galibiyet için harekete geçen Alanyaspor’da Samsun gibi kanatlardan ortalarla yüklenmeye başladı.

Konuk ekip 79 ve 80. Dakikalarda iki güzel şans yakalasada bitiremeyince maç 1-1 bitti.

Bu sonuç ile beraber 43 puana yükselen Samsunspor ligde kalmayı garantiledi.