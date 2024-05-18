Gaziantep'te ortaya çıktı Karagümrük'ü küme düşürdü. İtalyan işi skandal

Bu maça kalp dayanmaz.

Kazanan Süper Lig'e tutunma adına dev bir adım atacak, kaybeden karalar bağlayacak.

Gaziantep ile Fatih Karagümrük'ün kapışmasını bu şekilde özetleyebiliriz.

Kalyon Stadı tıklım tıklım... Adeta iğne atsanız yere düşmez. "Madem takımlarını bu kadar seviyorlardı, bu zamana kadar neredeydiler?" diye sormadan edemiyor insan. Uzun zamandır ilk kez tribünlerden bu kadar destek aldı Gaziantepsporlu futbolcular.

Başlama düdüğü çaldı, ilk tehlikeyi konuk Karagümrük geliştirdi. Henüz 3. dakikada Can Keleş ceza sahası içinden şutunu attı, kaleci Nita mükemmel çıkardı.

Gaziantep'te takımın en önemli kozu Draguş cezalıydı. Onun yokluğunda hücumda çoğalmakta zorlanan ev sahibi 31. dakikada gole çok yaklaştı. Stoper Djilobodji'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarıda akılda kalan bu iki pozisyon vardı. Kolay değil tabi bu gerginlikte futbolcuların işi. Bir yandan kazanmak zorundalar diğer taraftan da "aman gol yemeyeyim" diye temkinlilerdi.

Hayati maçta kritik gol ikinci yarının hemen başında Ertuğrul'dan geldi. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde kullanılan kornerde top arka tarafa açıldı. Ogün tekrar ortaladı, Ertuğrul kafayı vurup bütün stadı ayağa kaldırdı.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Karagümrük'ü yakan İtalyan ortaya çıktı. Federico Ceccherini, Markovic'e çok sert bir faul yaptı, Zorbay Küçük sarı kart gösterdi. Allah'tan VAR'da Hollandalı Bram van Driessche vardı da onu uyardı. Pozisyonu izleyen Küçük, sarı kartı iptal etti, Ceccherini'yi dışarı gönderdi.

10 kişi kalan Karagümrük'ü umutlandıran isim dev adam Markao oldu. 67. dakikada kendi çabalarıyla getirdiği topa uzaktan vurdu, kaleciyi avladı.

Heyecan iyice tavan yapmıştı. 78'de Gaziantepsporlu futbolseverlerin adeta kalbi duracaktı. Badji'nin şutunda top direkten döndü.

90'da sahneye Jevtovic çıktı. Oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında golünü attı, Gaziantep halkı havalara uçtu. Kapanışı 90+10'da Montero yaptı. 3-1 kazanan Gaziantep ligin son haftasına büyük avantajla girdi.

Fatih Karagümrük ise İstanbulspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Son hafta kazansalar bile ikili averajda Ankaragücü'nün gerisinde oldukları için yetmeyecek.