Samsunspor Süper Lig'i unutmadı. Sivasspor'dan bir puanı söktü aldı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Yeni ismiyle Trenyol Süper Lig’de Sivasspor ve Samsunspor kozlarını paylaştı.

Rıza Çalımbay’dan sonra Servet Çetin’in göreve gelmesiyle birlikte yepyeni bir kimliğe bürünmek isteyen Sivasspor, 12 yıl aranın ardından Türkiye’nin en üst ligine çıkan Samsunspor’u ağırladı.

Maça çok az seyirci gelmişti. Neden bende anlamadım. Halbuki bu ligin ilk maçıydı ve özellikle bu iki güzide takımının taraftarları stadı doldurmaları gerekiyordu.

Sivas’ın soğuğu yoktu ortalıkta ve herhangi bir salgın da yoktu. Kulüplerin özellikle bu gibi zamanlarda taraftar olarak destek çıkılması lazım olduğunu düşünüyorum.

Maçın başından beri iki takımın oyunu bir Samsunspor’un yarı sahasına, bir Sivasspor’un yarı sahasına taşınıyordu.

İlk atak başlangıcı 7. dakikada Sivasspor’dan geldi. Emrah Başsan’ın N’Jie’ye yaptığı ara pas kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

N'JİE'NİN FÜZESİ SİVAS'I ÖNE GEÇİRDİ

11. dakikada Samu Sainz’in ceza sahası dışı sağ çaprazından dışarıya kesitiği topa N’Jie öyle bir vurdu ki sağ köşeye, top ağlara gittikten defans anca meşin yuvarlağı görebildi.

Kamerunlu da bu şekilde sezonun ve Sivasspor’un ilk golünü attı: 1-0

Samsunspor, golü yedikten sonra Anadolu ekibinin kalesine iyiden iyiye bastırdı. Fofana’nın sağdan savunmanın arasına oynadığı pasta ceza alanı içi sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji şutunu atsa da Ali Şaşal bı topu çıkardı ve beraberliğe izin vermedi.

22. dakikada Samsunspor, bir frikik kazandı. Fofana’nın yerde kalmasıyla hakem serbest vuruşu işaret etti. Ceza sahasının hemen dibinde Ntchiam’ın vuruşu barajdan sekti ve kornere çıktı.

35. dakikada Bola’nın soldan yerden kestiği ortada savunmada Caner kayarak araya girdi ve yaptığı ters vuruşta top az farkla kornere çıktı.

Bundan sonra da zaten çok tehlikeli bir atak olmadı ve ilk yarı Sivasspor’un 1-0’lık skoruyla sona erdi.

İkinci yarıya yine ev sahibi ekip hızlı başladı.

Bu öyle bir başlayıştı ki Sivasspor 2. golü buldu.

Fakat gol ofsayta takıldı.

Saiz’in savunma arkasına yolladığı pasta ilk golün sahibi N’Jie topu ağlarla buluştursa da ofsayt bayrağı Kamerunlu için kalktı.

"TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ"

Konuk ekip Samsunspor golü buldu. 78. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Van Drongelen’in kafasında top çizgiyi geçti ve hakem gol kararı verdi. Ali Şaşal Vural ise ne kadar çabalasa da bu golü durdurmaya yeterli olmadı: 1-1

85. dakikada Emrah Başsan’ın soldan ara pasında Uğur çizginden topu çevirdi ve arka direkte Hakan ile Emre Gökay boş kaleye dokunamadı ve mutlak gol kaçtı.

Hakem mücadeley 7 dakika ilave etse de pek aktif bir 7 dakika geçmedi.

Maç 1-1 sona erdi ve iki takım da bir puana razı oldu.

Samsunspor’un Süper Lig’i unuttuğunu söyleyemeyiz. Gayet iyi bir performans gösterdiler ve Lige demir atmış ekibi Sivasspor’u baya terlettiler.

Sivasspor’a dönecek olursak da Servet Çetin ile baya yol gidecekler gibi gözüküyor. Böyle gitmeleri durumunda ligden düşme durumları elbette olmayacak. Üst sıraları zorlayacaklardır.

İki takımı da tebrik ediyorum.