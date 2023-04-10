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Samsunspor yara saracak

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Tuzlaspor karşısında galibiyet arayacak. Karadeniz ekibi, geçen hafta konuk olduğu Göztepe'ye mağlup olmanın yaralarını saracak.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:29
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Samsunspor Tuzlaspor mesaisinde

Samsunspor yara saracak
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti. Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. (AA)

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