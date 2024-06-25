Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından oluşturulan İz Bırakan Kadınlar Hatıra Korusu’nda Başak Cengiz’in ismi bir iğde ağacına verilmişti. Anne Beyhan Cengiz, duygusal bir konuşma yaparak, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Güçlü durmaya çalışıyorum ama duygularıma yenik düşüyorum. Her yerde Başak’ın hatıraları var. Hiç kimsenin yaşam hakkını elinden almaya hakları yoktur" dedi.

Başak Cengiz, 28 yaşında, İstanbul Ataşehir’de 2021 yılında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Ailesi, müebbet hapis cezasıyla yargılanan Boz’un kararının 3 yıldır Yargıtay’da beklediğini belirtti. Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan Beyhan Cengiz ve Avni Cengiz, kızlarının hatırasını yaşatmak için oluşturulan hatıra korusunu ziyaret etti. Burada Başkan Köse’ye teşekkürlerini ileten aile, Başak Cengiz’in isminin verildiği iğde ağacına dokunarak duygularını ifade etti.

Anne Beyhan Cengiz, tören sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Güçlü durmaya çalışıyorum ama duygularıma yenik düşüyorum. Her yerde Başak’ın hatıraları var. Aileler çocuklarına sahip olmalı. İsteyerek ya da istemeyerek bir çocuk dünyaya getirdiğimizde sorumluluğundan kaçamayız. Suç işlendikten sonra bireysel olmuyor. Çocuğuna sahip olmayan anne babaların sorumsuzlukları yüzünden o çocuklar ellerini kana buluyor. Aslında suçlu anne babadır. Toplumsal olaylar incelendiğinde bireyselden çıkıyor. Anne baba da suçludur. Onlar da kelepçelenmeli ve adalet önünde hesap vermek zorundadır. Hiç kimsenin yaşam hakkını elinden almaya hakları yoktur. Bizleri 3 yıl boyunca acıya boğmaya hakları yoktur. Onların ceza almalarını istiyorum. Suçlu anne babadır da çünkü göz yummuşlardır."