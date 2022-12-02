﻿San Francisco’da robotlara 'ölümcül güç' yetkisi verildi

Sputnik’in haberine göre, robotlara bu yetkinin verilmesi tepki alırken yetkililer sadece ekstrem durumlarda robotların kullanılacağını söyledi. Tehlikeli durumlarda robotları polis memurları kontrol edecek.

Her ne kadar kent yetkilileri robotların insan kontrolünde olduğunu bildirse de tek tuşla insanları öldürmenin mümkün olması eleştirilere neden oldu. Özellikle, karar sürecinde insan faktörünün bulunmaması ‘’kaygan zemin’’ olarak nitelendirildi.

SFPD, henüz öldürücü kabiliyeti olan robotlara sahip olmadığını söyledi. Polis sözcüsü, "Robotlar şiddet içeren, silahlı veya tehlikeli konuları içeren müstahkem yapıları aşmak için potansiyel olarak patlayıcı yüklerle donatılabilir’’ diye ekledi. Daha önce Teksas eyaletinde de benzer bir durumda robot kullanımına onay verilmiş, 2016’da Dallas Polis Departmanı, 2 polisi öldürüp çoğunu yaralayan bir keskin nişancıyı etkisiz hale getirmek için C-4 ile donatılmış bir robot kullanmıştı.