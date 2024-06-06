Sanat ve ödüllerin buluştuğu gece

Alanında başarılı oyuncuların ödüllendirildiği gecede Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara, Onur Ödülleri takdim edildi. Anabilim Eğitim Kurumu Müzikal Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Cengiz Çevik'in yönettiği 'Lüküs Hayat Opereti' gösterisinin de sahnelendiği ödül töreninde 'Lüküs Hayat Müzikali'nde 28 sezon sahne alan Zihni Göktay, Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Göktay, plaketini Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç'ın elinden alırken, törendeki bir diğer Onur Ödülü'de Betül Arım'a verildi. Arım'a ödülünü Anabilim Eğitim Kurumu İcra Kurulu Üyesi Seda Kılıç Aytaçlı takdim etti.

'Sanat matematik kadar önemlidir'

Törende 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Bennu Yıldırımlar, plaketini aldıktan sonra Türk tiyatrosunun en önemli eserleri arasında yer alan 'Lüküs Hayat Müzikalini' başarı ile sahneleyen genç tiyatro oyuncularını tebrik etti. Yıldırımlar, "Bugün burda çok güzel bir oyun izledik. Bir eğitim kurumunda okuyan öğrenciler çok başarılı bir sahne performansı gerçekleştirdi. Onlar bugün okullarda matematik kadar sanatın da ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Sanat da matematik kadar önemlidir. Burada çok güzel bir sahneleri var, umarım bu sahneden daha çok genç tiyatrocu yetişir" dedi.



İşte tüm ödüller

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Bennu Yıldırımlar

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Erdem Kaynarca

En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu Gizem Yanık

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu 'Çarpışma' oyunu ile Can Atak

Yılın En İyi Komedi Oyuncusu Sarp Bozkurt

Yılın En İyi Komedi Oyunu 'Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız' oyunu ile Melis İşiten ve Şahin Irmak

Yılın En İyi YouTube Programı 'Zaten Show' ile Melis İşiten

Yılın Şarkısı 'Ağlama Ben Ağlarım' ile Can Ozan