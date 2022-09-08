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Sanatta durum içler acısı: Yalnızca 23 ilde tiyatro sahnesi var

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir soru önergesine verdiği yanıtta pandemide sinema sektörüne toplam 167 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Ersoy'un açıklamasına göre 396 sinema faaliyetini sürdürürken 608 kayıtlı özel tiyatrodan 105'inin aktif sahnesi bulunuyor.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:19
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Sanatta durum içler acısı: Yalnızca 23 ilde tiyatro sahnesi var

Sanatta durum içler acısı: Yalnızca 23 ilde tiyatro sahnesi var
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sinema endüstrisinin geliştirilmesine yönelik destekler ile sinema ve tiyatro salonlarına ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Bakan Ersoy yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın özel tiyatrolara yönelik kayıt sistemine göre, 2021 yılı itibarıyla 608 kayıtlı özel tiyatrodan 105 özel tiyatroda aktif tiyatro sahnesi bulunmaktadır. Bakanlığımızca 2020 ve 2021 yıllarında animasyon film yapım, belgesel Film yapım, çekim sonrası dağıtım ve tanıtım, kısa film yapım, ilk uzun metraj kurgu film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metraj sinema film yapım ve yerli film gösterim desteği türlerinde toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlanmıştır. Ayrıca, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü 2021 yılında, başvuru yapılan tüm illerdeki 159 sinema salonuna ‘yerli film gösterimi desteği’ kapsamında 15 milyon 900 bin TL destek sağlanmıştır.

YALNIZCA 23 İLDE TİYATRO SAHNESİ VAR

2020 ve 2021 yıllarında, sinema alanındaki 183 kültürel, sanatsal etkinliğe ve meslek birliklerine ise 56 milyon 42 bin TL destek sağlanmıştır. Böylece, 2020-2021 yıllarında sinema sektörüne toplamda 167 milyon 920 bin TL destek verilmiştir. 2021 yılı aralık ayı itibarıyla ise 396 sinema, faaliyetine aktif olarak devam etmektedir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunmaktadır.”

“RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL”

Ersoy'un açıkladığı verileri değerlendiren Gürer ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece 23 ilde tiyatro sahnesinin bulunuyor olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çekti. Gürer “Özel tiyatro sahnelerinin ise sadece yüzde 20’ye yakını aktif durumda. 600’den fazla özel tiyatro sahnesinden 105’i faal. Bu, ülkemizde tiyatronun geldiği nokta için önemli ve düşündürücü. Rakamlar iç açıcı değil” ifadesini kullandı.

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