Dilan Çiçek Deniz  Mozart’ın eşi oldu. İşte yeni Costanze

'Costanze' karakterini canlandıran Özlem Öçalmaz’ın hamileliği nedeniyle yeni sezonda bu rolü üstlenen Dilan Çiçek Deniz, “Amadeus dünya ve Türk tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir eser ve tam 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen bir oyun. Bu büyük prodüksiyonda usta oyuncular ile aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, 'Amadeus'un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

18'inci Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

