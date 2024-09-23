Sanayi bölgesine bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu

Kaynak: İHA
Sanayi bölgesine bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ortalığa bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde ortalığa bırakılan kimyasal madde yangına sebep oldu. Yangın sırasında yayılan kötü koku çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında patlamalar yaşanırken, kimyasal maddenin sönmemesi nedeniyle yangın kumla boğma yöntemiyle söndürüldü.

Kimyasal maddenin kim veya kimler tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çevreye olası etkilerinin araştırıldığı belirtildi.

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