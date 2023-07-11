Sanayi esnafı Afganlar gidince dört bin TL'ye çalıştıracak insan bulamamaktan şikayet etti

EDİTÖR: ERSOY ÖZDEM

Türkiye’deki sığınmacılarla ve kaçaklarla ilgili yaşanan sorunlar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaçak Afgan ve Suriyelilerin son zamanlarda gündeme geldiği olaylar artarken İstanbul’da bir esnafının çektiği video tepki topladı.

Esnaf, “Afganları ülkeden gönderirseniz böyle olur çalıştıracak eleman bulamıyoruz. ” Üç bin dört bin liraya eleman bulamıyorum” diyerek utanmadan yakındı.

TÜRK İŞVEREN UCUZ, KAÇAK AFGAN ÇALIŞTIRMA DERDİNDE

Türkiye’de işletme sahiplerinin kaçakları sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırdıkları bilinmekteyken son zamanlarda gelen kaçakların Türk işverenleri, işçileri işten çeşitli bahanelerle çıkarıp yerine kaçakları alarak Türkiye’deki resmi işsizlik oranını artırarak, İnsanları ekmeklerinden etmekteler. Artan denetimler sonrası bunların önüne geçilse de Türk işverenlerin son zamanlarda bu tarz söylemlerle yakındığı gözlemleniyor.

SİGORTASIZ İŞÇİ SAYISI SENDİKASIZ İŞÇİ SAYISINDAN FAZLA

Resmi istatistiklere göre, Türkiye'de 2 milyon 124 bin sendikalı çalışana karşılık 2 milyon 463 bin çalışanın sigortası yok. 12 milyon 903 çalışanın ise, sigorta kaydı var, ancak sendikası yok.

Sigortasız çalışan mülteci sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin

Türkiye’de sigortasız asgari ücretin altında çalışan toplam kişi sayısı yaklaşık 2 milyon 463 bin iken

Bu rakamın 1 milyon 700 bininin kaçak göçmen olduğu belirlendi.