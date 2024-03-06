Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan su sayacı kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda su sayaçlarıyla ilgili yeni bir karar geldi. Bakanlık tarafından hazırlanan "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kullanımdaki su sayaçlarının kullanıcılar tarafından liste halinde Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyordu. Bu işlem her yılın ocak ayının başından şubatın son gününe kadar iletilmesine ilişkin yükümlülükde değişikliğe gidildi.Bu yükümlülük 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.

Düzenleme, sayaçları dağıtım ağında kullanan su idaresi, organize sanayi bölgesi/endüstri bölgesi veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bu dağıtım ağı dışında ticari amaçla kullanılan sayaçların sahiplerini kapsıyor.