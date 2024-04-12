Sancaktepe’de aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu

Şüphelilerin kullandığı araç Eyüpsultan'da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Nisan Cuma günü Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mesut A. otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mesut A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemelerinde 11 adet boş kovan bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve olayda kullanılan aracı Eyüpsultan'da ormanda yanmış halde buldu. Olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yasin Tolga T. (25), Emre B.(24) ve Cem Ö. (24) adlı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.