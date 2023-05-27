Sandığın kaderini belirleyecek 11 milyon oy var

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında hem Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun alabileceği 11 milyondan fazla oy var.

Sandığın kaderini belirleyecek 11 milyon oy var

14 Mayıs’taki seçimlerde yurtiçinde kayıtlı 60 milyon 721 bin 7454 seçmenden 53 milyon 993 bin 683’ü oy kullanmıştı. Yine 14 Mayıs’ta yurtdışındaki 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287’si oy kullanmıştı. Yurtiçinde yüzde 88.92, yurtdışında ise yüzde 49.40 katılım sağlanmıştı. Bu seçimde 18 yaşını dolduran 47 binden fazla seçmen de ilk kez oy kullanacak.

Seçimin ilk turunda Erdoğan 27 milyon 88 bin 360, Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy almıştı. İki isim arasındaki oy farkı 2 milyon 520 bin 196. Ancak ortada iki liderin alabileceği 11 milyondan fazla oy var. İlk seçimde 2 milyon 829 bin 634 oy alan Sinan Oğan 2 milyon 829 bin 634 oy almıştı. Oğan ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Ancak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP liderine destek verdi. Zafer Partisi seçimde 1 milyon 215 bin 234 oy almıştı. Seçimlerde 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayılmıştı. Ancak bu seçimdeki oy pusulasında sadece iki ismin bulunması nedeniyle bunun düşmesi bekleniyor.

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