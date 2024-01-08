Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı

Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.