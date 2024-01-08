Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı

Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Demet Akbağ konuk olduğu bir YouTube kanalında çok samimi açıklamalarda bulundu. Akbağ, vücudunda beğenmediği yeri açıkladı. Detaylar haberimizde…
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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 1

Demet Akbağ, Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda yer alarak başarılı bir kariyer inşa etti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 2

Aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 3

Sibel Arna’nın YouTube programına katılan Akbağ, çeşitli itiraflarda bulundu.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 4

2019 yılında, eşi Zafer Çika, İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından Akbağ, Zafer’i uğurlayan ve acısını paylaşan herkese teşekkür etti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 5

Saçlarını en az sevdiği yer olarak belirten Akbağ, saçlarının çok zayıf olduğunu ve hiçbir işleme dayanamadığını belirtti. Bugüne kadar yaptığı tüm işlerde saçlarının peruk olduğunu söyledi.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 6

Son dönemde sanat dünyasında popüler olan estetik konusunda da konuşan Akbağ, 10 yıl önce bir gala öncesi yüzüne bazı işlemler yaptırdığını belirtti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 7

Vücudunun çok iyi durumda olduğunu, ancak yüzünün aşırı mimikten dolayı çizgilerinin fazla olduğunu söyledi. Bu nedenle orantılamak istediğini ve 10 yıldır hiçbir şey yaptırmadığını ifade etti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 8

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959’da Benan ve Oktay İybar çiftinin ilk çocuğu olarak Denizli’de doğdu.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 9

Dedesi Kemal İybar, o dönemde Denizli Barosu’nun kurucusu ve ceza reisiydi. Babası gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 10

Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972’de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 11

İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini, anne ve babasının ayrılmasının ardından Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 12

Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi ve okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken ilk evliliğini yaptı ve bu evlilik dört yıl sürdü.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 13

Demet Akbağ’ın Bodrumlu mimar Saim Arpat ile 1986’da yaptığı ikinci evlilik de sadece sekiz ay sürdü.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 14

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980’li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 15

1987’de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından “Yılın Televizyon Yıldızı” seçildi.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 16

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı ve bu evlilikten 2000’de Ali adında bir oğlu oldu.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 17

1993’te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü aldı. 1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 18

TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş’ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 19

Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 20

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O… Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazandı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 21

Demet Akbağ, Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O… Çocukları gibi filmlerde başrol oynayarak önemli bir başarı elde etti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 22

Vizontele filmiyle Altın Portakal ödülünü; Neredesin Firuze filmiyle ise Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazandı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 23

2011 yılında ATV’de yayınlanan İstanbul’un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra Akbağ, televizyon kariyerine pasif bir şekilde devam etti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 24

2013 yılında Show TV’de Murat Başoğlu’nun sunduğu Benzemez Kimse Sana adlı taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 25

Aynı yıl, Show TV’de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet karakterini canlandırdı. 2015 yılında “Niyazi Gül Dörtnala” filminde Sultan Şahmerdan karakterini oynadı.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 26

2016 yılında ise Show TV’de yaz sezonuna özel olarak “Demet Akbağ ile Çok Aramızda” adlı şaka programını sundu.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 27

Programda her bölümde dört farklı ünlüye şaka yaptı ve sadece yaz aylarında yayınlanan bu program 2018 yılında sona erdi.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 28

2019 yılının Mart ayında, Akbağ’ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika, bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 29
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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 30
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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 31
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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 32
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Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ'dan çarpıcı itiraf. Vücudundaki en sevmediği yeri açıkladı 33
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