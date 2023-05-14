Sandıklar kapandı

Türkiye'nin merakla beklediği seçimin ilk sonuçları gelmeye başladı. Sandıklardan dikkat çeken sonuçlar...

Sandıklar kapandı

Türkiye seçimini yaptı.

Tarihi seçimin sonuçlarını herkes merakla bekliyor. Sandıklardan çıkan çarpıcı sonuçlar YENİÇAĞ Haber Merkezi'ne ulaşmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar en hızlı şekilde YENİÇAĞ'da olacak...

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

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