İlk sonuçlar geliyor. Yağmur gibi data yağıyor

Saat 17.00 ile sandıklar kapandı. İlk sonuçlar gelmeye başladı.

İlk sonuçlar geliyor. Yağmur gibi data yağıyor

Türkiye seçimini yaptı, nefesler tutuldu.

Tarihi seçimin sonuçlarını herkes merakla bekliyor. Sandıklardan çıkan çarpıcı sonuçlar YENİÇAĞ Haber Merkezi'ne ulaşmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar en hızlı şekilde YENİÇAĞ'da olacak...

FLAŞ SONUÇLAR GELİYOR

Yeniçağ Haber Merkezi'ne gelen ilk sonuçlar, seçime yüksek katılımın verdiği mesajı gösteriyor. Gelen ilk sonuçlar milletvekilliği bazında ise kıran kırana bir yarışa işaret ediyor.

BÜYÜK FARKLA ÖNDE

Haber merkezimize gelen sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday büyük farkla önde başladı.

Edinilen bilgilere göre, seçimlere katılım oranında rekor kırıldı. Gençlerin firesiz şekilde oy kullanmaya gittiği belirtiliyor.

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İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI. YSK YASAĞI KALDIRIR KALDIRMAZ YAYINLAYACAĞIZ.

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DATALAR YAĞMUR GİBİ YENİÇAĞ HABER MERKEZİ'NE YAĞIYOR.

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İLK GELEN SONUÇLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI. DATALAR YAĞMUR GİBİ GELİYOR AMA ŞİMDİLİK YAYINLAYAMIYORUZ

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GELEN SONUÇLARA İNANAMAYACAKSINIZ HER YERDEN DATALAR GELİYOR.

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AÇILAN TOPLAM SANDIK SAYISI: 191.884
KULLANILAN OY: 64 milyon 113 bin 941

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BU GECE KİMSE UYUYAMACAK

SANDIKLAR AÇILDIKÇA FARK AÇILIYOR

YSK KARARINDAN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ

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