Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Şanlıurfa ilinin ilçeleri arasında gerçekleştirilen yerel seçimlerde alınan sonuçlar merak konusu oldu.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

31 MART 2024 ŞANLIURFA YEREL SEÇİMLERİNİ KAZANAN ADAY:

ŞANLIURFA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYINIZ

AKÇAKALE, EYYÜBİYE, HİLVAN, VİRANŞEHİR, BİRECİK, HALFETİ, KARAKÖPRÜ, BOZOVA, HALİLİYE, SİVEREK, CEYLANPINAR, HARRAN, SURUÇ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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