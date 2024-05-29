Şanlıurfa’da 14 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da 14 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı

Şanlıurfa’da geçen hafta cuma günü evinden çıkan 14 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Senem Han’dan haber alınamıyor.

Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü olan 14 yaşındaki Senem Han, 24 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde evinden çıkarak geri dönmedi. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

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Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. Fakat Senem, hala bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

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