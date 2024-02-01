Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Dün gece saat 03.50 sularında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler Kırsal Mahallesi’nde yaşanan olayda, 2 katlı ev çöktü.

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya Aruk, görümcesi Serap Urak ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı ziyarete gitti.

UYUDUKLARI SIRADA EV ÇÖKTÜ

Ev sahipleri ve misafirler uyuduğu esnada, ev birdenbire çöktü. Olay yerine çok sayoda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edilirken ekipler 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Cemile Arıkan yaşamını yitirdi. Enkazın altında kalan Serap Urak ise ölü olarak çıkartıldı.

Söz konusu evin, 6 Şubat depremlerinde orta derecede hasar aldığı ortaya çıktı.