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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:37
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Şanlıurfa'da 688 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
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Şanlıurfa’nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar, 688 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram çay ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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