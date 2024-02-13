Şanlıurfa’da aranan 36 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik bir uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı.

Denetimler esnasında 36 aranan şahıs yakalanırken 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.