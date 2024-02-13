Şanlıurfa’da aranan 36 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da aranan 36 şahıs yakalandı
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında aranmakta olan 36 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik bir uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı.

Denetimler esnasında 36 aranan şahıs yakalanırken 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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