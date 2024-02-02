Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı
Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde,"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören camilerde restorasyon devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa’yı vuran sel felaketleri, bu camileri de etkiledi.
Kentteki 2 bin 144 camiden biri yıkıldı, 179’u ağır veya orta hasar gördü. Bu camilerin 54’ü onarıldı ve ibadete açıldı. 102’sinde ise çalışmalar sürüyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 24 caminin bakım ve onarımını üstlendi. Ayrıca 390 camide de hafif hasarlar giderildi.
Balıklıgöl Platosu’ndaki tarihi camilerin minareleri de onarıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem ve sel felaketlerinin camilere verdiği zararların en kısa sürede tamir edileceğini söyledi.

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