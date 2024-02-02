Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa’yı vuran sel felaketleri, bu camileri de etkiledi.

Kentteki 2 bin 144 camiden biri yıkıldı, 179’u ağır veya orta hasar gördü. Bu camilerin 54’ü onarıldı ve ibadete açıldı. 102’sinde ise çalışmalar sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 24 caminin bakım ve onarımını üstlendi. Ayrıca 390 camide de hafif hasarlar giderildi.

Balıklıgöl Platosu’ndaki tarihi camilerin minareleri de onarıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem ve sel felaketlerinin camilere verdiği zararların en kısa sürede tamir edileceğini söyledi.