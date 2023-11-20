Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Emin Eraslan (62) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinin Hilvan yol ayrımında meydana geldi. İlçe merkezine giden Emin Eraslan’ın kullandığı 06 FM 0571 plakalı otomobile Mustafa K. yönetimindeki 63 M 7823 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Emin Eraslan hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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sanliurfada-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-1-olu-3-yarali-2912-dhaphoto1.jpg

sanliurfada-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-1-olu-3-yarali-2912-dhaphoto2.jpg

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