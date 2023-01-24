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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı...

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:03
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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (AA)

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