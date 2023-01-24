Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (AA)
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