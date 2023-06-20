Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kukla Operasyonu'nun Şanlıurfa ayağında 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kukla Operasyonu'nun Şanlıurfa ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı operasyon düzenledi. Toplam 10 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 8 adet farklı çaplarda tabanca, 5 adet pompalı av tüfeği, 8 adet şarjör, 10 adet farklı uzunluklarda kesici alet, 7 adet muşta ile 116 adet fişek ele geçirildi.

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Zanlılar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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