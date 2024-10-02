Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağ (27) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A. (22) ile Fevzi K.'nın (29) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.