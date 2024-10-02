Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağ (27) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A. (22) ile Fevzi K.'nın (29) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw299673-02.jpg

Son Haberler
Önce dövmüşler sonra elektrik vermişler
Önce dövmüşler sonra elektrik vermişler
Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Müzisyen Onur Şener ölümünün ikinci yılında anıldı
Müzisyen Onur Şener ölümünün ikinci yılında anıldı
Lice’de narko terör operasyonunda çatışma çıktı: 1 ölü
Lice’de narko terör operasyonunda çatışma çıktı: 1 ölü