Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik baraj yolunda meydana geldi.

İbrahim Halil T. idaresindeki 63 ACL 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw268171-03.jpg

aw268171-02.jpg

aw268171-01.jpg

İlgili Haberler
Özel harekat polisi kendini vurdu
Özel harekat polisi kendini vurdu
Kaza yapan araba küle döndü
Kaza yapan araba küle döndü
Son Haberler
AKP'li Abdurrahman Uzun 'Şeyhleri sarıklıları zorla kabul ettireceğiz' Gündem
AKP'li Abdurrahman Uzun 'Şeyhleri sarıklıları zorla kabul ettireceğiz'
Ah be Zehra Güneş. Salladı yine ortalığı Spor
Ah be Zehra Güneş. Salladı yine ortalığı
Son dakika... Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı Gündem
Son dakika... Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı
Japon deprem uzmanı uyardı. O fay hem denizde hem karada deprem üretebilir Gündem
Japon deprem uzmanı uyardı. O fay hem denizde hem karada deprem üretebilir
Rodrigues tekrar Süper Lig'de Spor
Rodrigues tekrar Süper Lig'de
SıfırBir dizisiyle ünlenmişti. Çay içerken sırtından vurdular Gündem
SıfırBir dizisiyle ünlenmişti. Çay içerken sırtından vurdular