Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olay hakkında bir şahıs gözaltına alındı.

Vali Şıldak, operasyon sonunda çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik ederken, uyuşturucuyla mücadele noktasında vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurguladı ve "Uyuşturucu satışını daha etkili şekilde önleyebilmemiz için her duyarlı vatandaşımızın 112 hattına veya 'Uyuma' programına ihbarda bulunmasını istiyorum. Bu büyük sorunu Şanlıurfa’da hep birlikte ortadan kaldıralım" açıklamasında bulundu.