Şanlıurfa'da yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesinde bağlı Akabe Mahallesi ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, ormanlık alan yangınına 3 ayrı noktadan müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için emniyet ekipleri geniş çaplı inceleme çalışması düzenledi.