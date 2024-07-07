Şanlıurfa'da yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesinde bağlı Akabe Mahallesi ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, ormanlık alan yangınına 3 ayrı noktadan müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için emniyet ekipleri geniş çaplı inceleme çalışması düzenledi.

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