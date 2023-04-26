Şansal Büyüka istifa etti. Nedeni Ali Koç çıktı

Duayen spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinden istifa etti. Büyüka istifasının nedenini açıkladı.

Şansal Büyüka istifa etti. Nedeni Ali Koç çıktı

Spor yazarlığının duayen ismi Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinden istifa etti.

Büyüka, istifasının nedenini 343 Digital kanalında şöyle açıkladı:

"Milliyet'te haftada bir, ligin genel panoramasını yapan tam sayfa yazılar hazırlıyorum. Son yazımda Ali Koç ile ilgili bir yazı yazdım. İçinde eleştiri de var, destek de var. Sınırları zorlayan bir yazı değil. Hiç öyle bir yanı yok. Sakıncalı bir tarafı yok editöryel açıdan. İlk baskı çıktı, bana da gazetenin provası geldi.

Gördüm, yazı manşet altında gayet güzel kullanılmış. Sabah kalktım, baktım yazı yok gazetede. Gözlerime inanamadım. Ben yanlış mı görüyorum acaba dedim. Sağa sola sordum, Anadolu şehirlerindeki dostlarımı aradım, gazetede var. Editörümü aradım, haberi yok, Tayfun Bayındır'ı aradım, haberi yok. Belli ki yukarıdan gelen, yönetimsel belki yazı işleri.

Yazı çıkarılmış. Nezaketen bana haber verme yok, yazının olmadığını sabah görüyorum. Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9.15'te istifa ettim."

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