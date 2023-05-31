Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı

Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından 3 büyükleri Yeniçağ'a değerlendirdi.

Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılılar çılgınca kutluyor.
Galatasaray nasıl şampiyon oldu. En önemli sırrı neydi?
Fenerbahçe bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Şimdi taraftarı Ali Koç'u ve yönetimini istifaya çağırıyor. Ali Koç istifa edecek mi, Jesus kalacak mı? Jesus'unn büyük sırrı!
Beşiktaş yarışa katılmakta neden geç kaldı, gelecek sezon için ne yapmalı?
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 3 büyükleri Yeniçağ okurları için değerlendirdi, hiç bilinmeyen gerçekleri anlattı.
İlk yazı yarın: GALATASARAY!

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