Şansal Büyüka Süper Lig şampiyonunu Yeniçağ'a açıkladı

Derbi maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. 5-1 ya da 6-1 bile kazanabilirdi.

Olabilecek en az fark oldu. Üç tane Aboubakar'ın, bir tane Cenk Tosun'un kaçırdığı mutlak gol var ki, gözü kapalı gol yapabilecekleri pozisyonlardı.

Galatasaray'a bakıyorsunuz; Icardi'nin müthniş bir golü var ama sıfır pozisyonla maçı bitirdi. Ben yıllardır Galatasaray'ın pozisyona girmeden bir derbi maçı bitirdiğini ilk defa görüyorum.

Bu maçta mutlaka öne çıkarmamız gereken bir isim var; o da Gedson Fernandes. Müthiş, muazzam, olağanüstü... Ne derseniz deyin. Tarifi mümkün olmayan bir performans ortaya koydu.

Sonuçta Galatasaray'ın iyi başlayıp kötü bitirdiği, Beşiktaş'ın kötü başlayıp iyi bitirdiği bir maç oldu.

"BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ"

Yarışta hiçbir şey değişmez. Yapılan bütün yorumları olağanüstü abartılı buluyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini sanmıyorum. Bugünkü ilk 3 sıralamayı ligin sonunda da aynen görürüz. Yani Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü.

Beşiktaş adına "Ah Şenol Güneş keşke daha erken gelseydin" diyenlerden biri de benim. Beşiktaş şampiyonluğa yakışır bir futbol oynuyor. Ama çok geç kaldı.

"14 MAYIS'A BAKMAK LAZIM"

Federasyon seeçiminden önce 14 Mayıs'a bakmak lazım. İktidar devam ederse kulüplerin ne kadar tepkisi olursa olsun Mehmet Büyükekşi devam eder. İktidar değişirse Mehmet Büyükekşi ağzıyla kuş tutsa o koltukta kalamaz. Sonuçta siyaset koltuğun sahibini belirleyecek.

Futbol Fedearasyonu Genel kurulu bir protokolün yerine getirilmesi olarnak tarihe geçecek. Yani öyle bir süreçteyiz ki genel kurulu yapsan da olur, yapmasan da olur. Çünkü özgür iradelerini asla ortaya koyamıyorlar. Futbolun gelişimini, akademik tartışmaları asla yapamıyorlar. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu.

HAKEM ŞANSI

Hakemlere gelince. Hemen şunu belirteyim; tutmadığım beğenmediğim açıkcası çok da güven duymadığım Ali Şansalan'ı Beşiktaş - Galatasaray maçındaki yönetimi nedeniyle tebrik ediyorum. Maçtan önce bu kadar baskı altında kalıp bu kadar iyi maç yönetmesi her türlü takdiri hakediyor. Ancak maçta çok da kritik pozisyon olmayışı bir anlamda Ali Şansalan'ın da hakem şansı oldu.

"İŞLER İYİ GİTMİYOR"

Tabii MHK'nin ne olacağı da 14 Mayıs seçimleriyle çok ilgili. Atamalara, MHK Eğitim Dairesi'ne, dinlendirilen ya da sürekli maç verilen hakemlere baktığımda işlerin iyi gitmediği çok açık ortada.

Özellikle VAR sistemi öyle bir hale geldi ki sana VAR, bana YOK durumu ortaya çıktı. Nitekim her kulüp VAR konuşmaları açıklansın deyip duruyor. VAR sisteminin de çok kısa sürede güven duygusunu bitirdiğini, adeta iflas ettiğini söylemeliyim.