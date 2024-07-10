Sapanın halatı kopunca metrelerce yüksekten düştü! Uzungöl'de yürekleri ağza getiren kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sapanın halatı kopunca metrelerce yüksekten düştü! Uzungöl'de yürekleri ağza getiren kaza

Trabzon Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı kopması sonucu meydana gelen kazada S.Ş. isimli kadın, bacağından hafif şekilde yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de facianın eşiğinden dönüldü.

Uzungöl'de kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu. S.Ş., kopmanın etkisiyle hızlı bir şekilde aşağı düştü.

Kadın, bağlı olduğu diğer halat yavaşlatırken, kazada yürekler ağzı geldi. Kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralanırken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"İHMALLER SONUCU ÖLÜME BU KADAR YAKLAŞACAĞIMI BİLMİYORDUM"

S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” dedi.

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