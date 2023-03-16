Saplantılı aşık börekçiyi böyle vurdu 

İHA'nın haberine göre, olay, dün Fatih Mahallesi’nde Silivri Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, bir süre önce Sevcan Ö. isimli kadından ayrıldı.

Sevcan Ö.’nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile görüştüğünü ileri süren Murat Özay, duruma sinirlenerek Birkan Y. ile tartıştı.

Silahıyla Sevcan Ö.’nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş edip ağır yaraladı. Sevcan Ö.nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de ağır yaralandı.

Börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.’nin yanına giderek vurdu. Şüpheli şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bugün olay anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde eli silahlı adamın börekçiye girdiği içeride bulunanların etrafa kaçtığı görülüyor. Adamın silahla ateş etmeye başladığı ve börekçiyi vurma anı görülüyor.