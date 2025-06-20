İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltın alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinde haklarında dava açılan 139 kişi bugün hakim karşısına çıktı.

Arlarında tutuklu bulunmayan ancak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet" ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların duruşması İstanbul Adliyesi 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Duruşma salonunun kalabalık olması nedeniyle duruşma 27. Ağır Mahkemesi salonunda görüldü.

Sanıkların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, birçok yurttaş, avukat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da takip etti.

KARAR ÇIKTI

Aralarında Berkay Gezgin’in de bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında ara karar çıktı.

Mahkeme, tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmaya katılamayan 10 kişinin savunmasının alınması için davayı 30 Haziran’a erteledi.