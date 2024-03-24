"Saraybosna Şairi" vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
"Saraybosna Şairi" vefat etti
Kaleme aldığı şiir ve senaryolarla uluslararası bir üne sahip olan Bosnalı usta şair dün gece, 80 yaşında ebedi aleme göçtü

“Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi Abdullah Sidran dün akşam saatlerinde, Bosna-Hersek'in doğusunda Drina Irmağı çevresine bulunan Gorajde şehrinde hayata gözlerini yumdu.

"Avdo" takma adıyla da edebiyat üretilerinde bulundan Sidran kendisini “Saraybosna Şairi” diye tanımlıyordu. Merhum, “Babam İş Gezisinde” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazanmış, Bosna’daki savaş sırasında yayınlanan “Saraybosna Tabutu” isimli şiir kitabı ise Fransız Pen Merkezi’nden Özgürlük Ödülü almıştı.

1944 yılında Saraybosna'da hayata gözlerini açan Sidran, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta "Usta Adayı" idi.

Sidran'ın son aylarda sağlık durumunun giderek ağırlaştığı biliniyordu.

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