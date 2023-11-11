Saray'dan İstanbul için Ali Yerlikaya kararı

Seçimlerden sonra uzun süre muhalefetin yerel seçimlerde ne yapacağı tartışıldı. İYİ Parti’nin ittifaktan çekilme ve kendi adayları ile seçime girme kararı özellikle Ankara ve İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın ekmeğine yağ sürmek olarak yorumlanıyor…

Yorumlanıyor da, CHP ile İYİ Parti arasında artık fay hatları olduğu göz ardı ediliyor. Yeniden ittifak yapılması, kızgın ve kırgın İYİ Parti seçmenini sandığa götürecek mi? Kimse bunu hesap etmiyor.

Yani ittifak da çözüm değil…

Dahası CHP’nin yeni lideri Özgür Özel’in önünde öncelikli sorun olarak depresyondaki parti tabanı duruyor. Seçmen umut etmekten yorgun ve biraz da aldatılmış hissediyor…

Özel’in, ölü toprağını silkeleyip CHP’li seçmeni sandığa gitmeye ikna etmesi yerel seçimin kaderini belirleyecek en önemli dinamik ve bu konuda çok fazla vakti kalmadı…

Evet… Yerel seçim öncesi muhalefet kaos içerisinde görünüyor ama iktidar partisi de yerel seçime hazır değil!

Ne medyada ne de muhalefet mevzilerinde kimse karşı tarafın ne kadar zor durumda olduğunun farkında değil. Sızan bilgilere göre en azından İstanbul için böyle olduğunu söyleyebiliriz…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha iki sene varken Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na başlayan “Hani nerede adayınız. Aday belirleyemiyorlar…” vs tarzındaki prese şu an iktidar partisi çok açık…

İstanbul için kimin aday yapılacağına dair içeride büyük bir çekişme var. Sizin anlayacağınız, tam anlamıyla “Kazanacak aday” sorunu yaşıyor iktidar partisi…

Bir taraftan Süleyman Soylu ekibi, diğer taraftan ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun ekibi AKP’nin İstanbul adaylığı için yoğun kulis yapıyor. Tabii kulis yaparken birbirilerine karşı tezvirattan da geri durmuyorlar…

Erdoğan sonrasının AKP liderliği için öteden beri mücadele veren ancak bakanlıktan kızağa çekilmesiyle ivme kaybeden Soylu, gelecek siyasi planları için İstanbul’u bir basamak olarak görüyor. Erdoğan’ı iki kez yenmiş İmamoğlu’ndan İstanbul’u geri almış bir isim olarak “karizmasını” geri kazanmanın peşinde…

Bu karizma, Erdoğan’dan sonra partinin başına kimin geçeceğini belirleyecek olan isme karşı sergilenecek. O isim kim mi? Aileden birisi…

Ne var ki Saray şu an için iki isme de sıcak yaklaşmıyor. Ancak seçenek olarak elde tutuluyorlar. Öyle ki AKP’nin İstanbul adayı için yaptıracağı çok özel bir ankette Soylu da Göksu da yer alacak…

Ankette “AK Parti’nin İstanbul adayı kim olsun?” sorusuna cevap seçeneği olarak yer alacak flaş isimse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya…

İBB adaylığına niyeti var mı bilinmiyor ama kendisinin son dönemde geniş toplum kesimlerinin beğenisini kazanması ve yıpranmamış bir isim olması “kazanacak aday” arayışındaki Saray’ın gündemine Yerlikaya’yı aldırdı…

Kaldı ki, Yerlikaya’nın cumhuriyetin 100. yılında paylaştığı videoya gelen binlerce yorum muhalif kitleleri kazanma potansiyelini de ortaya koydu…

Zaten, Soylu döneminde yeşeren mafya ve çetelere karşı, Yerlikaya’nın bakan olmasıyla başlayan ardı ardına operasyonlara halkın gösterdiği takdir bu potansiyelin sinyalini veriyordu.

Öyleyse muhalefet için ortaya çıkan şu; CHP’de “Değişim” önderliği yapan İmamoğlu İstanbul’da “değişim” olmamasını sağlayacaksa, rakibini bir an önce belirlemeli ya da belirlenmesi için “Hani nerede adayınız” siyasetine başlamalı…

Ali Yerlikaya gibi bir ihtimale karşılık rakibi yıpratacak zaman bulabilmesi açısından bu taktikten başka çaresi yok, benden söylemesi…

Olur da karşısına Kılıçdaroğlu gibi zaten yıpranmış ve yıpratılmış bir aday çıkarılır, o zaman işi kolay tabii…