Saray danışmanı saldırıyı böyle savundu

TİP milletvekili Can Atalay için yapılan olağanüstü oturumda söz alan TİP Milletvekili Ahmet Şık, kürsüde konuşurken AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın yumruklu saldırısına maruz kaldı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan önce Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu sonra da yumruk attı.

Meclisteki vekillerin de kürsüye gelmesiyle kavga büyüdü ve yumruklar havada uçuştu.

"BURASI TBMM DİNGONUN AHIRI DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, bu olay üzerine X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Şık'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı savunan Köroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burası TBMM Dingo'nun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir."