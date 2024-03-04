Sarı leke hastalığına iyi gelen iki besin

Göz hastalıkları konusunda uzman Prof. Dr. Süleyman Kaynak, ileri yaşlarda sıkça rastlanan ve körlüğe yol açabilen ‘sarı leke’ hastalığı hakkında bilgi verdi. Prof. Kaynak’a göre, sarı leke hastalığı, katarakt ve glokomdan sonra körlüğe neden olan üçüncü en yaygın hastalıktır. Ancak, katarakt ve glokomun tedavisindeki ilerlemeler, sarı leke hastalığının daha büyük bir sorun olmasına yol açmıştır.

Prof. Kaynak, sarı leke hastalığının ekonomik durumdan bağımsız olarak dünya genelinde benzer oranlarda görüldüğünü belirtmiş ve yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde bu hastalığın daha sık ortaya çıktığını ifade etmiştir. 65 yaş ve üzerindeki bireylerde hastalık görülme oranının %10-30 arasında değiştiğini, yaşlanmanın bu tür sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırdığını söylemiştir.

Tedavi edilmediğinde hızlı bir şekilde görme kaybına neden olabilen sarı leke, gözün makula bölgesinde yer alır ve sarı pigmentler içerir. Bu pigmentler, makulayı ışıktan korur ve antioksidan özellikleri sayesinde sinir hücrelerini muhafaza eder. Yaşlanma ile birlikte bu pigmentlerin azalması, ‘lutein’ adı verilen sarı renkli bir organik pigmentin tüketilmesini önemli kılar. Lutein, özellikle ıspanak, brokoli, havuç ve yaban mersini gibi sebzelerde ve meyvelerde bulunur ve makula yoğunluğunu koruyarak gözün savunma mekanizmalarını güçlendirir. Bu nedenle, sarı leke hastalığı riskini azaltmak için bu tür lutein açısından zengin gıdaların tüketilmesi önerilir. 50 yaşından sonra vejetaryen bir diyetin benimsenmesi de faydalı olabilir.



