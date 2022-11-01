Sarı nokta hastalığına yeni çözüm mü?

Yeni tedavi yöntemini tanıtan Dr. Akkan, tedavi sonunda hastaların yüzde 80’inin görme düzeyinde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

“YAŞ İLERLEYİNCESARI NOKTA HASTALIĞI İLERLER”

Yaş ilerledikçe sarı nokta hastalığının görülme sıklığının arttığını vurgulayan Op. Dr. Fevzi Akkan, şöyle konuştu:

“Sarı nokta hastalığı denildiği zaman 50 yaşından sonra sarı noktadaki hücrelerin erken yaşlanması ve fonksiyonlarının azalması ile giderek ilerleyen ve görme kaybına yol açan durum akla gelir. Yaş ilerledikçe bunun görülme sıklığı artar ve 50 yaşındaki insanların yüzde 5’inde, 80 yaşındaki insanların yüzde 30’unda bu hastalığı görürüz. Sarı nokta hastalığı, yüzde 90 ihtimalle daha sık görülen kuru tipi ve yaş tipi olarak kendi içinde kabaca iki tipe ayrılır. Kuru tip sarı nokta hastalığının yaş tipinden farkı ise kuru tip sarı nokta hastalığında hücrelerin yavaş yavaş zayıflaması ve ölmesidir. Hücrelerin ölmesiyle sarı noktada kuruma ile incelme meydana gelir. Yaş tipte ise hücreleri besleyen damarlarda oluşan değişiklik yüzünden istenmeyen damar ağları oluşur ve şişme gerçekleşir. Kuru tip sarı nokta hastalarının yüzde 15’inde, hastalığın yaş tipe dönme ihtimali olabiliyor. Onun için kuru tip sarı nokta hastalığına sahip kişileri daha sık yakın takibe alıyoruz. Hastalık, yaş tipe dönüştüğünde tedaviye başlayabilirsek, onu durdurma ihtimalimiz çok daha yüksek olur. Buradaki kritik olay sarı nokta hastalığının yakın takibinin çok önemli olmasıdır.”

Gözdeki hastalıklarının ilk belirtisinin görmede bozulma olduğuna dikkat çeken Akkan, “Bir gözümüzdeki görme bozukluğunu diğer gözümüz iyi gördüğü zaman bazen atlayabiliyoruz. Bu yüzden iki gözümüzün olması bizi yanıltan önemli bir faktördür. Onun için her gün değil ama ayda bir mutlaka bir gözümüzü kapatıp, tek tek gözlerimizin ne gördüğünü test etmemiz lazım. Sarı noktanın ilk belirtisi genelde görmede bir eğrilme ya da siyah sabit bir nokta görme şeklindedir. Tüm bunların yanı sıra sigara da hastalığın oluşmasında çok büyük bir faktör. Beslenme bozukluğu, kolesterolün yüksek olması gibi durumlar da en sık bildiğimiz risk faktörlerindendir. Sarı noktada ufak bir değişiklik başladığı zaman, hasta sigara kullanıyorsa onu bırakmasını isteriz. Kilo problemi ve kolesterol problemi varsa onu çözmesini ve sağlıklı beslenmesini isteriz” diye konuştu.

“GÖZÜN İÇİNE ENJEKSİYON YAPARIZ”

Kuru tipteki hastalığın da kendini gösterme şekilleri olduğunu söyleyen Op. Dr. Fevzi Akkan, şu bilgileri paylaştı:

“Bazı tiplerin tedavisinde oradaki dokuyu besleyecek vitaminler ve mineralleri içeren özel ilaçlar hastaya önerilir, bunları günde bir defa yemekle birlikte almasını tavsiye ederiz. Bu tedavi yöntemi, sarı noktadaki hücrelerin beslenmesini ve yaş tipte ya da kuru tipte ilerlemesinin önüne geçmek için kullandığımız bir yöntem. Kuru tip sarı nokta hastalığı yaş tip sarı nokta hastalığına döndüğü zaman ya da direkt yaş tipli bir hasta geldiği zaman ayda bir hastanın gözünün içine enjeksiyon yaparız. Oradaki sarı noktanın yaş tipi tedavi olana ve kuruyana kadar bu işlemi tekrar etmek gerekir. Başlarda genelde Ayda bir enjeksiyon yapılır. Yapılan tetkiklerden sonra neticeye göre iğneye ara verebilir, aradaki iğne yapma zamanını açabilir ya da tamamen durdurabiliriz. Bu da kişiden kişiye çok farklılık gösterir”

Kuru tipte kullanılan yeni bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Op. Dr. Fevzi Akkan, ışık cihazıyla ilgili şu bilgileri anlattı:

“Kuru tip sarı nokta hastalığı kendi içinde ilerledikçe görmeyi yavaş yavaş bozar. Hastalığı yavaşlatmak için az önce söylediğim gibi vitamin ya da türevlerini kullanabiliriz ama şu an yeni bir tedavi yöntemi daha var. Bu da özel bir cihazla sarı noktadaki hücreleri tetikleyecek, onları tembellikten kurtaracak, yaşlanmasını durduracak ve biraz daha canlandıracak özel bir ışık tedavisi. Bu cihaz, dalga boyu ışıkla, görme hücrelerini yani sarı noktada yaşlanan hücreleri aktifleyip, onları uyarıyor. Uyardığı zaman ise sarı nokta hücrelerinin ömrünün uzamasını sağlıyor.”