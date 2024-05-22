Sarıgöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Yeşiltepe Mahallesi Ormanlık Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen F.U. (45), A.Y. (42), S.B. (32) ve K.B. (45) isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonda şahıslarla birlikte jeneratör, matkap, kazma, balyoz, kürek, kablo, murç ve iki adet matkap ucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.