Sarıgöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Sarıgöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan dört kişi, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Yeşiltepe Mahallesi Ormanlık Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen F.U. (45), A.Y. (42), S.B. (32) ve K.B. (45) isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonda şahıslarla birlikte jeneratör, matkap, kazma, balyoz, kürek, kablo, murç ve iki adet matkap ucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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