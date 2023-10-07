Sarıgül, Erzincan tulum peyniri sınavını geçemedi: Hiç tereddüt etmeden seçti, Konya’nın çıktı

Katıldığı talk show programında stüdyoya getirilen çeşitli peynirleri tadarak aralarından Erzincan tulum peynirini seçmesi istenen CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, başarılı olamadı.

Sarıgül, Erzincan tulum peyniri sınavını geçemedi: Hiç tereddüt etmeden seçti, Konya’nın çıktı

HaberTürk TV’de 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' isimli talk show programı izleyicilerle buluşmaya başladı.

Ersoy'un dün akşamki konukları ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, komedyen Baturay Özdemir ve şarkıcı Reyhan Karaca oldu.

Sarıgül, programın bir bölümünde peynir sınavına tabi tutuldu.

Stüdyoya getirilen çeşitli peynirleri tadarak aralarından Erzincan tulum peynirini seçmesi istenen Sarıgül, başarılı olamadı.

Sarıgül’ün hiç tereddüt etmeden seçtiği peynir Konya’ya ait çıktı.

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