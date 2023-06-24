Sarıgül İBB başkanlığına aday olacak mı? Verdiği yanıt olay oldu

CHP’li Mustafa Sarıgül, katıldığı birr televizyon programında, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkan adaylığını kabul etmeyerek rest çekerse ve adaylık teklifi size gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna stüdyodakileri güldüren bir cevap verdi.

Sarıgül İBB başkanlığına aday olacak mı? Verdiği yanıt olay oldu

CHP ile birleşme kararını aldıklarını açıklayan Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Habertürk canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, yerel seçimlerde mutlaka ittifak yapılması gerektiğini belirtirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu'nun belediye başkanlığına yeniden aday olmasını tercih ettiğini belirten Sarıgül, "Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım" diye konuştu.

TULUM PEYNİRLİ CEVAP

Sarıgül, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkan adaylığını kabul etmeyerek rest çekerse ve adaylık teklifi size gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna, "Can Erzincan'ımızın tulum peyniri son derece değerli, üzümleri ve cevizi son derece değerli" diyerek gülümseten bir cevap verdi.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Son Haberler
Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti Dünya
Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti
Murat Karayalçın, CHP’de 'değişimin adresi'ni tarif etti: Ağır bir yenilgi, böyle devam edemeyiz Siyaset
Murat Karayalçın, CHP’de 'değişimin adresi'ni tarif etti: Ağır bir yenilgi, böyle devam edemeyiz
Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu Yaşam
Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu
Uzun yıllar Erdoğan’ın danışmanlığını yapan isim Soylu’yu hedef aldı: Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama... Güncel
Uzun yıllar Erdoğan’ın danışmanlığını yapan isim Soylu’yu hedef aldı: Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama...
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ‘Rusya’ paylaşımı: İzliyoruz Dünya
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ‘Rusya’ paylaşımı: İzliyoruz
Kamyon ile hat bakım makinesi çarpıştı Yaşam
Kamyon ile hat bakım makinesi çarpıştı
İranlı kuryesinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı Yaşam
İranlı kuryesinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı