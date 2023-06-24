Sarıgül İBB başkanlığına aday olacak mı? Verdiği yanıt olay oldu

CHP ile birleşme kararını aldıklarını açıklayan Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Habertürk canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, yerel seçimlerde mutlaka ittifak yapılması gerektiğini belirtirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu'nun belediye başkanlığına yeniden aday olmasını tercih ettiğini belirten Sarıgül, "Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım" diye konuştu.

TULUM PEYNİRLİ CEVAP

Sarıgül, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkan adaylığını kabul etmeyerek rest çekerse ve adaylık teklifi size gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna, "Can Erzincan'ımızın tulum peyniri son derece değerli, üzümleri ve cevizi son derece değerli" diyerek gülümseten bir cevap verdi.