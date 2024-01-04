Sarıkamış Şehitlerini anma programı için özel tren seferi yapılacak

Kaynak: AA
Sarıkamış Şehitlerini anma programı için özel tren seferi yapılacak
Sarıkamış Şehitlerimizi anmak için yapılacak olan özel tren seferi 7 Ocak tarihinde Ankara’dan hareket edecek. Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada tren seferinde gençlerin, sporcuların ve sanatçıların da yer alacağı belirtildi.

1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusunun bölgeyi Rus işgalinden kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatından on binlerce askerimiz şehit olmuştu. Şehit olmalarının ardından 109 yıl geçti.

Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor bakanlıkları koordinesine gerçekleştirilecek olan Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikler, kapsamında Sarıkamış’a özel bir tren seferi düzenlenecek.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu özel çalışmanın 2023’te başlatıldığı ve 2024 yılında da devam edeceği belirtilirken, bu sene yapılacak olan anma etkinliğinde Özel Sarıkamış Tren seferinde bu sene gençler ile birlikte sporcular ve sanatçılar da yer alacak.

7 Ocak tarihinde Ankara’dan hareket edecek olan tren saat 17.50’da kalkacak ve sırası ile Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars Sarıkamış'a ulaşacak

SARIKAMIŞ’TA NE OLDU?

Sarıkamış’ta 109 yıl önce Türk tarihinin en büyük trajedilerinden biri yaşandı. Rus güçlerine karşı savaşmak için bölgede konuşlanan Türk askerleri dondurucu soğuk ile mücadelesi kaybetti ve donarak şehit düştü. Bölgede 60 bin asker donarak şehit düşerken toplam şehit sayısı ise 78 bini buldu.

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