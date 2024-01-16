Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor. İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi

Sarımsak ve balın sağlığımız için harika bir ikili olduğu ortaya çıktı. Bu ikiliyi birlikte tüketmeyi bin yıl önce İbn-i Sina tarafından önerildiği ortaya çıktı.