Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor. İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor. İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi
Sarımsak ve balın sağlığımız için harika bir ikili olduğu ortaya çıktı. Bu ikiliyi birlikte tüketmeyi bin yıl önce İbn-i Sina tarafından önerildiği ortaya çıktı.

İbn-i Sina, El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde, sarımsağın sağlığa olan etkilerini ayrıntılı olarak anlatmıştı.

Sarımsak, antibiyotik gibi çalışırken, bal ise virüslere karşı koruma sağladığı ifade edildi.

O dönemin önemli kişilerinin tedavilerinde sarımsak kullanan İbn-i Sina, modern tıbbın öncüsü sayılmaktadır.

1.jpg

İbn-i Sina, sebze, meyve, bitki ve besinlerin faydalarını deneyerek ortaya çıkarmıştır.

İbn-i Sina'nın sarımsakla ilgili tavsiyeleri, şifa kaynağıdır.

İşte bunlardan bazıları:

- Pişmiş sarımsak, diş ağrısına iyi gelir. Pişmiş sarımsakla gargara yapmak, ağrıyı azaltır.

- Sarımsak, yabani nane ile kaynatılıp içilirse veya cilde sürülürse, bit sorununu çözer.

- Ezilmiş sarımsak, bal ile karıştırılıp yenirse, balgamı temizler.

- Hamileler ve hastalar, sarımsak tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Sarımsak, manganez, B6 vitamini, C vitamini, selenyum ve lif içerir.

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü ve kan basıncını düşürür, kalp hastalıklarını önler, Alzheimer ve demans riskini azaltır, kemik sağlığını korur, allicin adlı madde ile serbest radikallerle savaşır, tansiyonu dengeler, egzersiz sonrası kas hasarlarını iyileştirir, kanser riskini azaltır, karaciğeri destekler, doğal bir antibiyotiktir, mesane enfeksiyonlarına karşı etkilidir ve kanser tedavisinde kullanılır.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden ömürlük reçetesi ortaya çıktı. Genç kalmak isteyenlere müjde
İbn-i Sina’nın kitabında yer alıyor. ‘Hayat iksiri’ olarak bilinen doğal ilacın faydaları saymakla bitmiyor
İbn-i Sina’nın eserinden birçok hastalığa deva olan ot ortaya çıktı
Son Haberler
İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler Gündem
İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler
Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı Gündem
Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Fatih Terim kararını verdi. Panathinaikos'ta sürpriz Samet Akaydın gelişmesi Spor
Fatih Terim kararını verdi. Panathinaikos'ta sürpriz Samet Akaydın gelişmesi
Türk damadı nikah masasından alıp sınır dışı ettiler Dünya
Türk damadı nikah masasından alıp sınır dışı ettiler
Özgür Demirtaş son durumu açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli ve Nas Nas diyerek Türk halkını yaşayamaz hale kim getirdi Ekonomi
Özgür Demirtaş son durumu açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli ve Nas Nas diyerek Türk halkını yaşayamaz hale kim getirdi
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı Gündem
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi Gündem
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi